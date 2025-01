A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), abriu inscrições para o vestibular de acesso ao curso superior presencial para pessoas com deficiência (PCD), realizado em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), em ação batizada de “Diploma Cidadão”. A formação é gratuita.

Os interessados devem se inscrever até o dia 20 deste mês pela internet, através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepRgRmMQFVswzUirrXmfifKTmH5WXb5jl3Ev4BYoUWLFh1Fg/viewform. Para se candidatar, além de possuir deficiência, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio e residir em Volta Redonda. São disponibilizadas 40 vagas e as aulas terão início em fevereiro.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressalta que o objetivo da administração municipal é promover a inclusão, a acessibilidade e o desenvolvimento profissional.

“Entre os benefícios que os alunos terão, estão o acesso a uma educação de qualidade; oportunidade de desenvolver habilidades e competências, além da inclusão e igualdade de oportunidades”, destacou o secretário.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.