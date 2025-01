Um homem de 50 anos, sem antecedentes criminais, foi detido no domingo (dia 5) portando uma replica idêntica a uma pistola verdadeira em Piraí. Durante patrulhamento na Rua Theodora Barbosa, em Arrozal, policiais militares avistaram o acusado próximo a um veículo estacionado.

Ao realizar a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao revistar o interior do veículo, os policiais localizaram uma pistola no porta-luvas.

O acusado foi conduzido até a 94ª DP (Piraí) e apresentado ao inspetor responsável, que, após avaliar as características da arma, solicitou que fosse encaminhada para perícia técnica. A guarnição se dirigiu ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) em Três Poços, Volta Redonda, onde o perito confirmou que a pistola era, na verdade, uma réplica idêntica a uma arma de fogo verdadeira.

Após a perícia, a réplica foi apreendida e o acusado foi liberado após ser ouvido, já que não havia outros ilícitos a serem imputados.

Foto: Divulgação