Um militar da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRf), no início da tarde desta terça-feira (dia 7), em Floriano, distrito de Barra Mansa, com uma motocicleta furtada.

Os agentes realizavam policiamento na altura do km 298, quando viram a motocicleta com placa de Itaguaí e sem os espelhos retrovisores. Ao ser realizada consulta da placa nos sistemas disponíveis foi constatado o registro de furto em 10 de julho de 2024, no mesmo município do emplacamento.

Segundo a PRF, o motociclista tentou fugir em alta velocidade, seguindo para Floriano e, ao fazer uma curva, perdeu o controle da motocicleta, batendo no meio-fio e caindo.

Aos policiais, o homem, que não tem CNH, informou que comprou a motocicleta pela internet e que sabia que havia problemas com o veículo. Ele apresentou uma cédula de identificação militar vencida em fevereiro de 2023 e, com isso, a PRF fez a comunicação com a Aman para acompanhamento da ocorrência.

No tanque da motocicleta havia pintada a inscrição “59D” que, segundo a PRF, na gíria informal significa “dar um perdido” ou “dar uma fuga”, e é utilizada por motoqueiros que não obedecem ordem de parada da polícia.

Ele foi conduzido para o Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, onde recebeu o devido atendimento médico.

A ocorrência será registrada na 90ª DP de Barra Mansa para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação da motocicleta furtada.