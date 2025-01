Uma ação conjunta realizada na tarde desta terça-feira (dia 7) entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico de entorpecentes no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A operação foi realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM, com apoio de policiais civis da 90ª DP, e visou o combate a atividades criminosas na região.

A equipe foi instruída a retirar uma barricada que estava bloqueando o tráfego de veículos, prejudicando a circulação de pessoas na área e comprometendo seu direito de locomoção. Ao chegar ao local, os policiais perceberam que suspeitos fugiram rapidamente para uma residência na Rua Geraldo Basílio. Em seguida, foi realizada uma incursão no imóvel, onde foram apreendidos diversos materiais, incluindo drogas, armas e equipamentos típicos do tráfico.

No total, foram apreendidos: 117 pinos de cocaína; 119 pedras de crack; uma porção pequena e 33 sacolés de maconha; um Iphone; uma capa de colete à prova de balas; um carregador de pistola e munições de diversos calibres, incluindo 38, 380 e 9mm; 11 rádios Baofeng e 5 bases de rádio com carregador; 5 balanças de precisão, 3 tesouras e 1 faca; 500 pinos vazios para endolação; R$ 33 reais em espécie; e uma mochila camuflada.

Os suspeitos – de 18, 21 e 26 anos – foram capturados no local e conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa) para o registro da ocorrência e os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação