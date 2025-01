No terceiro dia de pré-temporada em Vassouras, o elenco do Volta Redonda deu continuidade, nesta terça-feira (dia 7), na preparação para a estreia no Campeonato Carioca.

No período da manhã, o técnico Rogério Corrêa comandou uma atividade tática no CT Carvalheira. Os atletas tiveram folga na parte da tarde.

O Esquadrão de Aço vem se preparando para a abertura do estadual. Volta Redonda e Madureira entram em campo no domingo (dia 12), às 16h, no estádio Conselheiro Galvão.

Programação de quarta-feira (08/01):

Manhã: CT Carvalheira

⁠Tarde: Academia

Foto: Divulgação