A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) será autuada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) após a identificação de um vazamento de óleo hidráulico nas águas do Rio Brandão, na manhã desta quinta-feira (dia 9). O fato ocorreu por volta das 5h30min, quando cerca de 15 litros de óleo mineral lubrificante, proveniente do Alto-Forno 3 da empresa, foram liberados no rio, que deságua no Rio Paraíba.

De acordo com fontes, apesar de a empresa ter agido rapidamente para conter o vazamento e não ter sido observada a presença de manchas de óleo no Rio Paraíba ou na captação de água do município de Pinheiral, o Inea decidiu autuar a CSN com base na Lei Estadual 3.467/200, que regula as responsabilidades ambientais no estado. Técnicos da Superintendência do Médio-Paraíba estão monitorando a situação e garantirão a continuidade da fiscalização nos próximos dias.

Em nota, o Inea informou que, após a vistoria realizada ainda pela manhã, não foi encontrada qualquer evidência de contaminação nas águas, mas o órgão continuará o acompanhamento visual da região.