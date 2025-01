O Volta Redonda recebe o Fluminense na quarta-feira (dia 15) pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira. Será o reencontro do Esquadrão de Aço com o seu torcedor em casa.

Os ingressos já estão disponíveis no site www.tickethub.com.br.

Os valores de arquibancada são R$50 (inteira) e R$25 (meia), enquanto as cadeiras custam R$100 (inteira) e R$50 (meia).

Pontos de venda antecipada (a partir de segunda-feira, 13, às 11h):

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

⁠Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

⁠Empório Brasil (Retiro)

⁠Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Bilheterias

Quarta-feira, dia 15, de 10h às 12h / 13h até o intervalo:

Setor Azul: Volta Redonda

⁠Setor Verde: Fluminense

Quarta-feira, dia 15, das 17h até o intervalo:

Setor Amarelo: Volta Redonda

⁠Setor Laranja: Fluminense

Gratuidades (Enquanto houver carga disponível):