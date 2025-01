Um vazamento de óleo hidráulico, proveniente do Alto-Forno 3 da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), foi identificado na manhã desta quinta-feira (dia 9) pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), nas águas do Rio Brandão, que desaguam posteriormente no Rio Paraíba. O incidente ocorreu por volta das 5h30, gerando a preocupação de impactos ambientais na região.

O Inea, responsável pela fiscalização ambiental no estado, está realizando a análise do óleo para avaliar os possíveis riscos. Técnicos da Superintendência do Médio Paraíba monitoram o Rio Paraíba para verificar os danos causados pelo vazamento e sua propagação.

Uma fonte interna da CSN, que preferiu não ser identificada, confirmou que o vazamento foi de 15 litros de óleo mineral lubrificante, classificado como não perigoso. Segundo o colaborador, a empresa agiu rapidamente assim que detectou o problema, identificando a origem do vazamento e realizando a correção imediata. “Como trata-se de óleo mineral, os danos ao meio ambiente são irrisórios”, afirmou a fonte, destacando que a empresa foi proativa ao relatar o episódio e colaborar com a apuração.

Empresa será autuada, diz Inea

Em nota enviada à FOLHA DO AÇO, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que uma equipe foi até o local e constatou, ainda pela manhã, que o vazamento já havia sido sanado, além de não ter sido observada a presença de manchas de óleo no rio. “Durante a vistoria, os técnicos do órgão ambiental também não constataram a presença da substância no Rio Paraíba do Sul e na captação de água do município de Pinheiral. O Inea continuará o monitoramento visual do Rio Brandão nos próximos dias, além de autuar a empresa com base na Lei Estadual 3.467/200”, disse o informe.

A CSN, por sua vez, ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido.

Foto: Arquivo