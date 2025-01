Um cachorro da raça Shih Tzu, que atende pelo nome de Chico, desapareceu no último dia 3 de janeiro, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. O animal, que tem uma marquinha de castração visível, é extremamente querido por sua família, especialmente pelo dono, Vicente, um menino de apenas 4 anos, que está inconsolável com a ausência do seu inseparável companheiro.

Chico é descrito como de porte pequeno, pelagem branca com detalhes em marrom claro, e é muito apegado à família. Desde o desaparecimento, a família tem se mobilizado para tentar encontrar o animal e pede que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro de Chico, entre em contato com eles através do telefone (24) 99934-0737.

Foto cedida pela família