A Polícia Militar apreendeu 5 pedras de crack, 36 tubos de cocaína e 93 papelotes de maconha na manhã deste sábado (dia 11), durante uma operação em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua Sebastião da Silva, no bairro Areal, após a equipe receber uma denúncia anônima informando sobre intenso tráfico de drogas no local.

Ao chegar ao local indicado, os policiais se depararam com um indivíduo, que fugiu ao avistar a viatura. Durante a revista na área, a equipe encontrou uma sacola contendo os entorpecentes, todos prontos para a venda. O suspeito não foi localizado.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para a 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação