Na noite de sábado (dia 11), a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, em conjunto com a equipe da 2ª Cia do 28° Batalhão da Polícia Militar (BPM), realizou uma blitz educativa nos bairros Boa Vista II e Nove de Abril. A ação visou conscientizar os motociclistas a respeito da proibição do uso de escapamentos adulterados, que fogem dos padrões originais de fábrica e causam poluição sonora excessiva.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, ressaltou que as fiscalizações são necessárias e importantes. “Ao longo da semana estamos realizando diversas ações voltadas para conscientizar condutores, principalmente em lugares com maior incidência de reclamações de perturbação do sossego provocado por motocicletas com escapamento barulhento. Nossas abordagens também focam na importância de respeitar as normas de trânsito para ter segurança, tanto para os condutores, quanto para os pedestres nas vias de nossa cidade”, frisou.

Na última semana foi enviado à Câmara Municipal de Barra Mansa uma mensagem do prefeito Luiz Furlani que diz respeito a um projeto de lei que proíbe a comercialização, a instalação e o uso de equipamentos para motocicletas que produzam ruídos acima do limite máximo permitido (fora das especificações do fabricante ou adulterados). A proposta busca combater o crescente incômodo que tem atingido as pessoas, principalmente as que residem perto de vias de grande circulação.

Foto: Divulgação