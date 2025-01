Entre janeiro e dezembro do ano passado, a concessionária CCR RioSP registrou uma redução de 37,5% no número de acidentes fatais nas rodovias Via Dutra e Rio-Santos. Neste período, foram contabilizadas 10 ocorrências e no ano de 2023 foram 16.

A redução acontece mesmo com um pequeno aumento de 5% no número de acidentes. Em 2023, foram registrados 1731 e em 2024, foram 1829. Já os acidentes com vítimas graves aumentaram 25%, passou de 584 em 2023 para 730 no ano passado e os acidentes sem vítimas tiveram uma redução de 4%.

Ações de segurança

Ao longo do ano de 2024, a CCR RioSP realizou 70 ações de segurança nas rodovias Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101). As atividades foram realizadas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e prefeituras das cidades com o objetivo de conscientizar os usuários e motoristas sobre atitudes seguras ao trafegarem nas rodovias.

Durante as ações educativas, a concessionária promoveu encontros com usuários para orientações sobre direção segura, distribuiu fitas refletivas para ciclistas e motociclistas, antenas corta linha, manguitos e entregou diferentes materiais gráficos com informações sobre os cuidados necessários para viajar com segurança.

Na Via Dutra, mais de 38.500 pessoas participaram das 59 ações que aconteceram ao longo do ano. Só no início de outubro, época que os peregrinos seguem para o Santuário de Aparecida, mais de 35 mil romeiros foram orientados por meio de folhetos, painéis de mensagem e nos pontos de atendimento que foram instalados ao longo do trajeto.

Já na Rio-Santos, cerca de 250 pessoas receberam orientações durante as 11 ações que aconteceram em 2024. Entre elas, os usuários e motoristas que utilizaram a rodovia nos últimos dia do ano receberam folhetos sobre a utilização de celular enquanto dirigem e ganharam lixeiras de carro, pulseiras de identificação para as crianças e filtro solar.

Para 2025, a concessionária planeja realizar novas ações ao longo dos meses sempre com o objetivo principal de promover a segurança de todos.

Foto: Divulgação