A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, resgatou na terça-feira, dia 14, dois cães vítimas de maus-tratos. Os fatos ocorreram no bairro Vila Nova e na estrada que liga o município a Bananal (SP).

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, os animais, que estavam em situação de rua, foram salvos com a colaboração de moradores das duas localidades.

“No bairro Vila Nova, o cão havia sido envenenado. Nós recebemos a informação e fizemos o resgate. Ele está recebendo o tratamento adequado e se recupera bem. Já na estrada que liga Barra Mansa a Bananal, na altura do Km 7, o cachorro foi espancado e abandonado na via. Os moradores da localidade resgataram, encaminharam para o veterinário e nos comunicaram a situação. O animal também está em recuperação, mas há a possibilidade que ele perca os movimentos. Em ambos os casos, as denúncias dos moradores foram essenciais para que conseguíssemos resgatá-los com vida”, relatou Beleza.

Ainda segundo o secretário, os animais foram encaminhados a um centro de tratamento conveniado com a Prefeitura. “Nós os levamos para o Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), onde estão recebendo os devidos cuidados. Após a recuperação, eles serão disponibilizados para adoção responsável”, disse.

Até o momento, os responsáveis pelos dois casos de maus-tratos não foram identificados. Quem souber algo relacionado aos fatos deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, através do número (24) 98120-0153.