A Polícia Civil da 93ª DP (Volta Redonda), com apoio das forças policiais de Goiás, deflagrou, nesta quarta-feira (15), uma operação para prender membros de uma quadrilha responsável pelo furto à Suellen Joias, localizada em um shopping da cidade, no mês passado. O furto resultou no roubo de bens avaliados em cerca de R$ 4 milhões.

A operação teve como alvos três homens e uma adolescente, todos oriundos de Santo Antônio do Descoberto, no estado de Goiás. De acordo com as investigações coordenadas pelos delegados Dr. Vinicius de Mello Coutinho e Dr. José Carlos Pereira Neto, os criminosos chegaram à cidade de Volta Redonda três dias antes do crime e se hospedaram em um hotel local. Durante a madrugada de domingo (15 de dezembro), dois dos suspeitos invadiram a joalheria, enquanto outro aguardava em uma área próxima.

Um dos suspeitos, de 36 anos, já havia sido preso em 2019 após cometer um furto similar em Campos dos Goytacazes, enquanto um outro, de 24 anos, estava foragido desde novembro de 2024, quando não retornou à prisão após uma saída temporária. A adolescente envolvida, irmã de um dos autores, ajudou a financiar e prestou auxílio logístico ao grupo durante sua estadia em Volta Redonda.

Com base nas investigações da 93ª DP, a Justiça expediu nove mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados de Goiás e no Distrito Federal. As autoridades continuam com as buscas para localizar e prender todos os envolvidos no crime.

Relembre o caso:

No dia 15 de dezembro de 2024, os criminosos invadiram a joalheria Suellen, no Sider Shopping, em Volta Redonda, e subtraíram joias e relógios de luxo. O valor estimado do furto é de R$ 4 milhões. A polícia segue empenhada na investigação e pede que qualquer informação sobre os suspeitos seja repassada anonimamente através do Disque Denúncia, pelo telefone (24) 99271-6936.

