A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda deu o primeiro passo para proporcionar aos seus associados acesso ao Projeto Passaporte Cultural, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o deputado federal Áureo Ribeiro, que está intermediando o acesso ao programa, ele pode ser iniciado ainda neste trimestre.

O projeto visa oferecer transporte gratuito e visita a diversos locais da cidade do Rio de Janeiro, como o Theatro Municipal, Imperator (Centro Cultural João Nogueira), Biblioteca Parque Estadual (Centro), Aquário, Museu do Amanhã, Museu da Imagem e do Som, Parque Lage, Museu de Arte do Rio, Museu Naval, Espaço Cultural da Marinha e Museu do Flamengo.

O parlamentar visitou a Unidade Aterrado da AAPVR e conheceu as instalações das clínicas médica e odontológica, a academia de ginástica, estúdio de pilates, piscinas de hidroginástica e hidroterapia, além de ser informado dos serviços prestados em Barra do Piraí, Pinheiral e na sede campestre.

“Isso aqui é um mundo, seguramente a maior associação de aposentados do nosso Estado e uma das maiores do País. Uma parceria com o poder legislativo será muito importante para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos seus associados e da comunidade em geral”, afirmou Áureo Ribeiro.