O tiroteio que abalou o Centro de Barra Mansa na noite de quarta-feira (dia 15) é mais um reflexo da violenta guerra entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na cidade. O ataque resultou em três mortos e três baleados, além de causar pânico na cidade. A Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo na localidade e, ao chegar ao local, encontrou um veículo com várias perfurações de balas e cápsulas espalhadas pelo chão.

Os mortos têm idades de 17, 20 e 30 anos, sendo que o adolescente e o mais velho (que seria apontado como o chefe do tráfico de drogas no bairro Bom Pastor) estavam no interior de um Golf, que foi atingido por diversos disparos de fuzil e pistola na Avenida Joaquim Leite. As vítimas foram encontradas já sem vida no interior do carro, enquanto o terceiro, de 20 anos, estava na garupa de uma moto por aplicativo que passava pelo local e caiu no chão, também sem sinais vitais.

Outras três vítimas, incluindo uma mulher de 46 anos, um adolescente de 15 e um homem de 28 anos, foram socorridos com ferimentos graves por equipes do SAMU. O estado de saúde dos baleados ainda não foi divulgado.

As forças policiais, incluindo o Grupamento de Ações Táticas (GAT), o serviço de patrulhamento da área e a Unidade de Polícia de Proximidade (Bairro Presente), chegaram rapidamente ao local e isolaram a área. A perícia técnica foi acionada para colher evidências, e diversas cápsulas de munição de calibres como 5.56mm, 7.62mm e 9mm foram encontradas ao redor do veículo, indicando a intensidade dos tiros.

Testemunhas relatam que o tiroteio foi iniciado por um grupo armado. Uma testemunha que estava no local, um mototaxista, relatou ter presenciado o momento em que os baleados chegaram ao centro, mas não conseguiu identificar os agressores.

Após o crime, duas ambulâncias do SAMU foram incendiadas no Parque da Cidade. Criminosos também teria tentado atear em um ônibus. O ataque teria sido ordenado por traficantes da comunidade Lazaredo, no Bom Pastor. Uma mulher foi flagrada com um galão de gasolina e acabou sendo detida e levada para a delegacia. O caso foi registrado na 90 DP, que está responsável pelas investigações.

Medidas urgentes

Autoridades locais, incluindo o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, e o comandante do 28º BPM, tenente-coronel Moisés Sardenberg, estiveram presentes no local para acompanhar as operações e o andamento dos trabalhos de investigação. Furlani inclusive convocou uma reunião emergencial para a manhã desta quinta-feira (dia 16) para discutir soluções imediatas para combater a criminalidade e evitar novos episódios semelhantes na cidade.

Foto: Divulgação