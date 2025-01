O Volta Redonda venceu o Fluminense por 1 a 0 na noite de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O gol da vitória foi marcado por Mirandinha aos 41 minutos do segundo tempo, em uma bela bicicleta após assistência acrobática de Marquinhos.

O Fluminense iniciou a partida com algumas novidades, incluindo a estreia do zagueiro argentino Juan Freytes, que atuou inicialmente como lateral-esquerdo e depois foi deslocado para a zaga. Apesar das mudanças, o time não conseguiu impor seu jogo e teve dificuldades na criação de oportunidades.

Já o Voltaço entrou em campo com os reforços contratados para a temporada em que o time irá disputar a Série B do Brasileirão. O time da Cidade do Aço estava em busca de recuperação da derrota na estreia para o Madureira.

A situação se complicou para o Tricolor das Laranjeiras aos 16 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Manoel foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por revidar um empurrão de Gabriel Bahia. Com um jogador a menos, o Fluminense não conseguiu segurar o ímpeto do Volta Redonda, que aproveitou a vantagem numérica para pressionar e chegar ao gol da vitória.

Com este resultado, o Fluminense permanece sem vencer no Campeonato Carioca, somando apenas um ponto em dois jogos e ocupando a nona colocação. Já o Volta Redonda conquistou sua primeira vitória na competição, alcançando três pontos e subindo para a sexta posição.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrentará o Maricá no sábado, às 19h, em Moça Bonita. O Volta Redonda, por sua vez, visitará o Bangu no domingo, às 20h, também em Moça Bonita.