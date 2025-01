A Prefeitura de Barra Mansa divulgou uma nota lamentando o ocorrido entre a noite de quarta-feira (dia 15) e a madrugada desta quinta-feira (dia 16), quando três pessoas foram assassinadas e quatro ficaram feridas em um tiroteio na divisa das Avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano, no Centro.

Uma tentativa de incêndio a um ônibus aconteceu no bairro Jardim Boa Vista e no Parque da Cidade, veículos foram completamente incendiados, sendo uma ambulância do Samu, uma van da Secretaria de Saúde e outra do Detran. Um veículo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento foi afetada parcialmente.

Uma parte da estrutura do telhado do Parque foi interditada pela Defesa Civil de Barra Mansa devido a risco de desabamento. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, um indivíduo, possivelmente envolvido no incêndio no Parque da Cidade, foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa).

O prefeito Luiz Furlani acionou o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, solicitando a ele maior efetivo do policiamento no município. Furlani também convocou uma reunião emergencial no início da manhã desta quinta, com o secretariado do governo municipal, autoridades policiais e vereadores para tratar do assunto.

Atividades adiadas

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos, informou que as atividades alusivas ao ‘Janeiro Branco’, programadas para acontecer no bairro Colônia Santo Antônio nesta quinta-feira (dia 16) foram adiadas. Em breve, uma nova data será divulgada. A medida se faz necessária por conta das ações criminosas.

Foto: Divulgação/PMBM