O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) se reuniu na manhã desta quinta-feira (dia 16), com o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Moisés Sardemberg, para tratar sobre a segurança pública em Barra Mansa. O encontro aconteceu após tiroteio no Centro da cidade, que deixou três pessoas mortas e outras três feridas na noite de quarta-feira, dia 15. O crime foi tratado como terrorismo pelo comandante do 28º BPM e estaria ligado a guerra de facções criminosas.

Jari colocou seu mandato à disposição das forças de segurança e se mostrou preocupado em garantir o aumento de efetivo para o batalhão da Polícia Militar que atende Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral e Rio Claro.

“O cidadão de bem precisa ter segurança para sair de casa. O que aconteceu em Barra Mansa é inadmissível. Colocamos nosso mandato à disposição para auxiliar as forças de segurança no que for necessário, como buscar junto ao Governo do Estado o aumento do efetivo do 28º Batalhão de Polícia Militar, cobrando ainda mais concursos públicos para polícia militar”, destacou Jari.

Segundo deputado, o tenente-coronel Sardemberg ainda apresentou novas medidas que serão adotadas pela Polícia Militar para garantir o aumento da segurança em Barra Mansa, como a ocupação por policiais de áreas dominadas pelo tráfico de drogas.

“Ainda apresentei ao comandante nossa Indicação Legislativa, aprovada em 2024, para a implantação de um Batalhão de Polícia Militar exclusivo para atender Barra Mansa, garantindo assim maior efetividade das ações da corporação. Barra Mansa cresceu muito e preciso de um batalhão exclusivo”, acrescentou o parlamentar.

Jari também destinou quase R$ 500 mil em emendas impositivas para auxiliar a segurança pública de Barra Mansa, como para a adequação do espaço para novas instalações da 2ªCia do 28º BPM, que fica na cidade, e para a compra de um veículo tipo trailer para ser utilizado pela corporação na cidade.