Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) recuperaram na tarde desta sexta-feira (17) uma motocicleta que havia sido furtada horas antes, em um condomínio no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, flagrados com o veículo foram detidos e levados para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O flagrante ocorreu quando agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Semop composto por dois policiais militares e um guarda municipal, realizavam fiscalizações de rotina. Eles avistaram a dupla empurrando a motocicleta na Rua Luís de Camões, no bairro Voldac.

Durante a abordagem os agentes notaram que a moto estava com “ligação direta”. Ao questionarem os adolescentes, eles afirmaram que o veículo era emprestado de um primo, morador do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, mas negaram qualquer crime.

Apesar de não possuir qualquer registro de roubo ou furto, os agentes desconfiaram das condições do veículo e realizaram uma busca por meio de grupos de mensagens até chegarem ao proprietário da moto. O homem confirmou que havia sido vítima de um furto durante a madrugada e já estava a caminho da delegacia para realizar o registro do crime.

Os menores de idade foram encaminhados junto da motocicleta até a 93 ª DP, mas até a divulgação desta nota o caso ainda era avaliado pelo delegado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, enalteceu o trabalho do Sistema Integrado de Segurança Pública, que vem realizando um serviço suplementar ao policiamento promovido pela Polícia Militar e Guarda Municipal.

“O Sistema Integrado é um serviço que tem funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. Nesse caso, uma motocicleta que havia sido furtada na madrugada, conseguimos localizá-la em menos de 24 horas, graças ao olhar atento dos agentes que estão nas ruas e às fiscalizações que temos promovido diariamente. Trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, nós vamos trabalhar ainda mais para que não exista a certeza da impunidade”, destacou Coronel Henrique.

