Os metalúrgicos da Stellantis aprovaram, na sexta-feira (dia 17), a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026, o Programa de Participação nos Resultados (PPR), renovação do banco de horas, turnos e a contribuição assistencial. A votação foi realizada virtualmente das 7h às 16h, pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Rio de Janeiro. Foram 1.235 votos a favor e 119 contrários a proposta.

A proposta inclui reajuste salarial de 100% do INPC acumulado de maio de 2024 a abril de 2025 para salários de até R$ 7.602,00, enquanto valores acima desse teto terão um acréscimo fixo equivalente ao INPC do período. Outras melhorias abrangem aumento no cartão alimentação, que passará de R$ 360 para R$ 450, além de adiantamento de 50% do 13º salário em fevereiro e um PPR com valor total de até R$ 9.400,00, dependendo do cumprimento das metas. Também foram propostas medidas de inclusão e apoio, como licença-paternidade ampliada, suporte a empregados LGBTQIAPN+ e direitos específicos para pessoas com deficiência.

Também foi aprovada a flexibilização do banco de horas, além do alinhamento das novas escalas de trabalho e compromissos da Stellantis em atrair novos projetos para a fábrica de Porto Real.