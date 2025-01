Com o objetivo de aumentar a segurança e ampliar a vigilância de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está incorporando mais câmeras particulares ao sistema de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Nesta semana, 18 dispositivos em prédios comerciais na Vila Santa Cecília foram integrados. Com isso, a Semop já tem acesso a 150 câmeras particulares, somando-se aos mais de 1.700 equipamentos da prefeitura, formando um verdadeiro cinturão de segurança na cidade.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que a incorporação das câmeras particulares busca ampliar a capacidade de monitoramento do Ciosp, no entanto atendem a alguns critérios como: interesse público e viabilidade técnica da Semop, como equipamentos compatíveis com o sistema do Ciosp e capacidade de armazenamento das imagens por no mínimo 20 dias.

“Estamos avançando com a incorporação de mais câmeras ao nosso sistema. O objetivo é aumentar a capacidade de monitoramento, combater e prevenir situações delituosas, trazendo maior sensação de segurança – além, é claro, de auxiliar as autoridades competentes em investigações e elucidar crimes. Não só em crimes, mas em situações que carecem de um esclarecimento como em casos de acidente de trânsito ou o desaparecimento de pessoas, por exemplo”, disse Coronel Henrique.

O secretário ainda reforçou que entidades ou pessoas que tenham interesse em se aliarem ao projeto, basta procurar a Semop, na Ilha São João. A secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

“Todos aqueles que tenham o interesse em participar do projeto, sem custo nenhum, que procurem a Secretaria Municipal de Ordem Pública para que possam fazer parte desse grande cinturão de segurança”, convidou Coronel Henrique.

Lei permite que população ceda imagens

Volta Redonda conta com uma lei municipal, sancionada em 2022 pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que prevê que o Poder Público pode receber, de forma gratuita, imagens de câmeras de segurança privadas que sejam direcionadas para vias públicas. As imagens devem atender a alguns critérios que são definidos pela Semop, entre eles o interesse público e a viabilidade técnica – como equipamentos compatíveis com o sistema do Ciosp e capacidade de armazenamento das imagens por no mínimo 20 dias.

Fotos: Thiago Santos/Semop.