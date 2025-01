A CCR RioSP iniciou em abril do ano passado uma de suas principais obras do contrato de concessão – a construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras, entre Piraí e Paracambi, no trecho sul fluminense da Via Dutra. O investimento da concessionária é superior a R$ 1 bilhão com geração de quase cinco mil postos de trabalho. Os trabalhos na região estão acelerados. Hoje, são mais de mil colaboradores atuando em 17 frentes de trabalho. Uma delas é o desmonte de rochas.

Entre junho – início das atividades – e dezembro do ano passado foram 60 detonações com o desmonte de 90 mil m³ de material rochoso. Para esse ano, a previsão da concessionária é desmontar um volume rochoso de 385 mil m³. Para isso deverão ser realizadas 200 detonações.

Meio ambiente

Segundo a concessionária, todo o material rochoso das detonações será reaproveitado na obra da nova Serra das Araras. A CCR RioSP e a empresa responsável pelos serviços construíram uma central de britagem que beneficia o material para o tamanho desejado com mais eficiência, economia e segurança para ser reaproveitado.

Outra fase iniciada é a construção do primeiro viaduto da pista de descida da nova pista da Serra das Araras. As vigas de concreto da estrutura já foram lançadas. A previsão é de que a estrutura seja finalizada e liberada ao tráfego no primeiro trimestre deste ano. No total serão 24 viadutos que irão utilizar mais de 570 vigas. Todas as vigas são construídas no canteiro de obras montado em Paracambi (RJ).

Calendário de detonações

Para a próxima semana, a CCR RioSP informa os dias das detonações. As atividades estão programadas para ocorrer nos dias 21 (terça-feira), 22 (quarta-feira) e 23 (quinta-feira), sempre das 14h às 16h. Lembrando que para realizar a operação com segurança há o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, região de Paracambi da Via Dutra.

Toda operação é previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes. Também são realizadas ativações nos postos de serviços, posto fiscal e cidades as margens da Via Dutra para informar motoristas e população sobre os dias e horários das detonações.

A concessionária reforça a orientação para que os moradores, comerciantes da região e motoristas programem a viagem e evitem trafegar na região durante o período de fechamento da rodovia. Além de respeitar a sinalização implantada no local. Painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista. Também foram colocadas faixas na rodovia.