Duas pessoas ficaram feridas em um engavetamento ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 23), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente envolveu duas carretas, um caminhão e dois automóveis, e foi registrado no km 304,8.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento aconteceu por volta das 13h, durante um congestionamento de 10 km devido a obras no km 293, em Floriano. No local, a equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF apurou que, devido ao tráfego intenso, os veículos estavam parando. No entanto, uma carreta que seguia no final da fila não conseguiu frear a tempo, colidindo com outra carreta, que, por sua vez, atingiu um caminhão. O impacto fez com que o caminhão batesse em um automóvel, que foi arremessado contra a traseira de outro carro.

A condutora de um dos automóveis (modelo Astra) e o motorista de uma das carretas sofreram ferimentos leves, foram encaminhados pela equipe de resgate da CCR para o Hospital de Emergência de Resende e já receberam alta.

Foto: Divulgação/PRF