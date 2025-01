Um homem em situação de rua, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira (dia 23), suspeito de quebrar uma porta de vidro na entrada da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda, localizada no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O ato de vandalismo aconteceu durante a madrugada. Câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) auxiliaram na captura do suspeito.

A prisão dele foi realizada por agentes da Operação Segurança Presente, que o abordaram na Praça Juarez Antunes, também na Vila Santa Cecília. Ao ser indagado pelos policiais militares, o suspeito assumiu a autoria da depredação ao patrimônio público, alegando estar sob efeito de entorpecentes e em discussão com a companheira dele.

Diante da confissão, o suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde ficou preso em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público. Antes dessa prisão, o homem já havia sido preso por furto e tráfico de drogas.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação integrada que culminou na prisão do suspeito e enfatizou a importância dos investimentos, que garantem que não haja sentimento de impunidade em qualquer ato delituoso em Volta Redonda.

“Mais uma vez a tecnologia aliada ao trabalho integrado entre as forças de segurança resultou em uma resposta rápida para que não haja qualquer sentimento de impunidade em Volta Redonda. Sabemos que somos muito cobrados com relação as pessoas em situação de rua na cidade, mas a legislação só nos permite atuar em situação delituosa, como foi nesse caso. Fato que já foi amplamente debatido junto ao Ministério Público. Estamos fazendo a nossa parte. Os demais assuntos devem ser tratados pelos órgãos competentes em Assistência Social”, afirmou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop