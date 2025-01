A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, resgatou uma capivara na manhã desta sexta-feira (dia 24). O animal foi encontrado no pátio de uma transportadora, localizada na Rua João Afonso Borges, no bairro Vila Independência. O proprietário do local solicitou auxílio para o devido socorro ao mamífero roedor. A ação contou com a colaboração da Brigada de Incêndio Florestal da SMMADS e do Corpo de Bombeiros.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, explicou que a capivara rondava o bairro e áreas adjacentes, como os bairros Jardim América e Abelhas, por pelo menos dois meses. As equipes da Pasta já estavam em monitoramento. “Outras solicitações de resgate foram feitas, mas sempre que chegávamos ao local, não encontrávamos mais a capivara. Desta vez tivemos êxito na captura. Parabenizamos o coordenador da Brigada, Denilson Sicupira, e também agradecemos o Corpo de Bombeiros pelo auxílio prestado”.

Segundo Denilson, “a capivara correu para um cômodo com ferramentas da transportadora. No local havia peças de motores de caminhão e, provavelmente, ficou se debatendo, tentando sair. No momento que a encontramos ela estava com bastantes ferimentos”, informou.

O animal foi conduzido ao Parque da Cidade, no Centro, onde passou por avaliação clínica feita por uma veterinária. Ela recebeu limpeza dos ferimentos, que foram superficiais, medicações necessárias para aliviar as dores, ficou em observação e foi solta à margem do Rio Paraíba do Sul – seu habitat natural.

Caso algum morador vivencie uma situação como esta ou tenha alguma denúncia relacionada ao Meio Ambiente, pode entrar em contato através do telefone (24) 3028-9369.

Foto: Felipe Vieira