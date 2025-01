O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, se reuniu na manhã desta sexta-feira (24), com o secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos. Durante o encontro, ocorrido na sede da Secretaria de Estado da Polícia Militar, o representante do governo Cláudio Castro garantiu a ampliação do policiamento na cidade. A instalação de uma Companhia Independente da PM no município também foi pauta da reunião. “A Segurança Pública vai estar à disposição de Barra Mansa, seja com a Secretaria da Polícia Militar, seja com a Secretaria da Polícia Civil, reforçando o efetivo, inibindo as ações das organizações criminosas na cidade. A população merece paz e tranquilidade e a prefeitura terá o apoio do governo do estado”, disse o secretário Victor dos Santos, ressaltando: “A Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro vai atuar fortemente em Barra Mansa. Vagabundo não vai se criar lá”.

Acompanhado do secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu, Furlani agradeceu o apoio e a ampliação no policiamento. “Não faltará trabalho em parceria com as forças de segurança do nosso Estado na busca de soluções para o momento que vivemos. Aproveito para agradecer o secretário Victor dos Santos e também o governador Cláudio Castro por todo apoio que têm prestado ao município”.

FOTOS: Divulgação/PMBM