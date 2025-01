Durante Policiamento Ostensivo Dinâmico realizado na tarde da sexta-feira (dia 24), agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem, de 38 anos, que conduzia um veículo roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 16h20, na altura do km 305, onde a equipe teve a atenção voltada para um Fiat Fastback Impetus, com placas do Rio de Janeiro, que seguia em alta velocidade.

O veículo foi abordado e os agentes constataram que o condutor de 38 anos não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o automóvel não estava em seu nome. Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, o indivíduo informou que havia comprado de uma pessoa que não sabia informar o nome, alegando que havia dado um VW Nivus e mais uma quantia em dinheiro na compra.

No entanto, ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que os itens de identificação do veículo estavam adulterados, constatando tratar-se de um “clone”, sendo o original (abordado pela PRF), de mesmos modelo/marca/cor, também licenciado no Rio de Janeiro, mas com registro de roubo em 14 de junho de 2024, no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência apresentada na 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado. Em consulta à tabela FIPE, foi verificado que o carro recuperado está avaliado em R$ 128.483,00.

Foto: Divulgação/PRF