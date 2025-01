O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAEVR) informou que, devido às fortes chuvas registradas na cidade no sábado (dia 25), oito sistemas de abastecimento de água foram interrompidos por falta de energia elétrica. As estações afetadas foram: ETA Belmonte, Artur Gonçalves, Curral do Conselho, Vila Americana, Voldac, Padre Josimo, Siderlândia e Roma.

Até a manhã deste domingo (dia 26), dois desses sistemas – Vila Americana e Curral do Conselho – ainda permanecem fora de operação. Não há previsão para a normalização do abastecimento nessas áreas, que podem ser afetadas por novas chuvas e altas temperaturas, o que pode ocasionar novas interrupções.

Diante deste cenário, o SAAEVR pede à população que economize água, visando mitigar os impactos dessa crise no abastecimento. Os carros-pipa estão sendo direcionados para atender prioritariamente os hospitais da cidade. O órgão também garante que está trabalhando intensamente para restabelecer o fornecimento de água.