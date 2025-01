Com o ano letivo prestes a começar, a prefeitura de Volta Redonda anunciou que apenas agora estão sendo programadas as adequações estruturais do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, localizado no bairro Tangerinal. A unidade, inaugurada há nove meses, passará por uma série de intervenções para corrigir problemas que comprometem o bem-estar das crianças e melhorar o uso dos espaços.

A licitação para contratar a empresa responsável está agendada para o dia 4 de fevereiro, às 9h, com custo estimado em R$ 145,9 mil. O orçamento foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, com base no Sistema de Custos Unitários da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ).

As adequações incluem a instalação de telas de proteção para reduzir a alta incidência de mosquitos na área, beneficiando bebês e crianças do maternal. Além disso, os pátios recreativos receberão grama sintética, garantindo mais conforto e segurança durante as atividades ao ar livre.

Também estão previstas a instalação de espelhos para estimular o desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor das crianças, além de cercados infantis para organizar os ambientes internos conforme as necessidades diárias. Segundo o edital, o prazo para conclusão dos serviços é de dois meses a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Prefeitura, respeitando os trâmites legais e contratuais.

Estrutura e funcionamento da unidade

Inaugurado em abril de 2024, o CMEI Dauro Aragão ocupa o antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e oferece 400 vagas para Educação Infantil em período integral, atendendo crianças de zero a três anos, incluindo berçário (a partir de três meses) e Maternal I, II e III.

O prédio, com área total de 1.250 m² e cerca de 3 mil m² de área construída, possui três pavimentos acessíveis por rampas, escadas e dois elevadores panorâmicos, em conformidade com as normas de acessibilidade exigidas pelo Ministério Público Estadual.

A unidade dispõe de 14 salas de aula, todas equipadas com banheiros infantis e áreas para banho no berçário, além de secretaria, salas de professores, direção, orientação pedagógica e educacional, refeitório, cozinha, sala de audiovisual, arquivo, pátios cobertos e descobertos, solário e banheiros para adultos.