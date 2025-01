Um acidente inusitado ocorreu na noite deste domingo (dia 26), em Volta Redonda, após fortes chuvas que atingiram a cidade. Devido à baixa visibilidade e ao alagamento da área, a motorista de um veículo perdeu o controle e acabou caindo no Memorial 9 de Novembro, que fica na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

O alagamento, que dificultou a visualização dos pontos de referência, fez com que a idosa não percebesse o volume de água acumulado e acabasse adentrando a praça. Felizmente, ela não se feriu. O veículo, que ficou parcialmente submerso no chafariz, já foi retirado do local.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Luiz Henrique, destacou a importância de se buscar abrigo em locais seguros durante chuvas fortes. “É essencial que, diante de condições climáticas adversas, as pessoas se resguardem em locais protegidos até que a visibilidade melhore, para que possam seguir viagem com mais segurança e tranquilidade”, afirmou.

A cidade de Volta Redonda enfrentou, neste domingo, alagamentos em várias regiões devido à intensidade das chuvas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais