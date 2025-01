Policiais penais da Equipe de Busca e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), realizaram a captura de um indivíduo foragido da Justiça, na manhã deste domingo (dia 26), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. A prisão foi possível graças a informações repassadas pelo Disque Denúncia.

O homem, que estava em liberdade desde o “Saidão de Natal” de 2024, não retornou à unidade prisional após o benefício da visita periódica ao lar, que é concedido anualmente a detentos, mas com prazo determinado para retorno. Ele estava com a prisão preventiva em aberto, após não justificar sua ausência.

Com o detido, foi apreendida uma arma de fogo de calibre 9 mm. Ele responde na Justiça pelos crimes de de Tráfico de Drogas, Homicídio e Porte ilegal de arma de fogo, onde fora condenado a uma pena de 9 anos de reclusão. Com extenso histórico de passagens pelo Sistema Penitenciário, teve seu primeiro ingresso em setembro de 2014.

Após ser preso, o suspeito foi levado à 90ª DP (Barra Mansa), onde o mandado de prisão foi cumprido, e, em seguida, conduzido à SEAP-RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

A equipe da RECAP segue com as buscas para localizar outros foragidos do sistema prisional

