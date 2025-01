Um idoso de 61 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (dia 27) após roubar um par de chinelos em uma padaria e agredir a atendente no bairro Paraíso, em Pinheiral. A Polícia Militar foi acionada pela funcionária do estabelecimento, que informou ter sido atacada com uma chinelada no rosto após confrontar o suspeito sobre o furto.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu do local após o ataque, mas foi localizado pouco tempo depois no bairro Palmeiras. Durante a abordagem, ele ainda tentou agredir um dos policiais com um soco, sendo contido pelos agentes.

Ao ser encaminhado para a delegacia, a equipe verificou que o idoso já possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio em Barra do Piraí. Ele agora foi autuado por tentativa de roubo e resistência e transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde aguardará a audiência de custódia.

Foto: Divulgação