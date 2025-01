Motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, enfrentam grandes dificuldades para seguir viagem nesta segunda-feira (dia 27). O trânsito está paralisado por cerca de 17 quilômetros no sentido Rio de Janeiro devido a uma série de complicações na rodovia. A situação também afeta o sentido São Paulo, em menor intensidade, com congestionamento de aproximadamente 10 km.

O problema teve início pela manhã, quando uma carreta tombou, bloqueando parte da pista. Embora o veículo tenha sido removido, a carga de madeira que se espalhou pela via causou uma interdição parcial nos dois sentidos. Além disso, um buraco na faixa de rolamento à direita, próximo à UOP Floriano, agravou ainda mais o cenário.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o buraco surgiu antes do acidente e pode ter sido a causa do tombamento da carreta. Um outro caminhão, ao tentar passar pela área danificada, quebrou a roda e foi forçado a parar um pouco à frente. Com isso, os motoristas precisaram lidar não só com a carga de madeira na pista, mas também com o risco do buraco, que acabou gerando mais transtornos para quem tentava seguir viagem.

No período da tarde, uma segunda carreta chegou ao local para retirar o restante da carga de portas de madeira e liberar a pista no sentido São Paulo. No entanto, no sentido Rio de Janeiro, o tráfego segue parcialmente interditado devido ao buraco na faixa de rolamento. A concessionária responsável pela via informou que está trabalhando para solucionar o problema e liberar totalmente a pista, mas não há previsão para que o trânsito seja completamente normalizado.

A PRF alerta que a tendência é que o congestionamento piore com o aumento do fluxo de veículos durante o horário de pico. O final da fila já atinge a cidade de Resende, enquanto no sentido São Paulo a situação é mais controlada, mas ainda assim os motoristas enfrentam lentidão.