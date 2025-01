Imagens de câmeras de segurança de uma sorveteria localizada no bairro Aterrado, em Volta Redonda, flagraram o momento em que um homem invade o estabelecimento e furtou dinheiro da loja na madrugada desta terça-feira (dia 28). O crime ocorreu pouco depois da 1h da manhã, na Avenida Paulo de Frontin.

Nas gravações, é possível observar o suspeito chegando em uma bicicleta e parando em frente ao estabelecimento. O homem parece retirar um objeto de dentro de uma sacola preta e, com agilidade, consegue abrir a porta de vidro da sorveteria sem dificuldade. Já dentro do local, ele se dirige diretamente ao caixa e, com o auxílio de uma lanterna de celular, começa a revirar as gavetas. Após pegar uma quantia em dinheiro, o suspeito foge.

Toda a ação durou menos de dois minutos. A Polícia Civil já está com as gravações e a expectativa é de que as imagens possam ajudar na identificação do suspeito.

Imagem: Reprodução