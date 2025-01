Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (dia 29) na altura do Km 292,5 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. O acidente, que foi registrado por volta das 5h, deixou uma vítima leve, o condutor do veículo, que foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.

De acordo com informações da CCR, concessionária que administra a via, o tráfego está congestionado entre os Km 294 e 292, devido à interdição da faixa da direita. Equipes de viaturas estão no local prestando atendimento e não há previsão para a liberação da pista no momento.

Motoristas que trafegam pela rodovia devem redobrar a atenção e se preparar para o trânsito lento na região.

Foto: Reprodução