Um motociclista de 41 anos morreu, na noite de segunda-feira (dia 27), após ser atropelado por uma carreta, na altura do km 318 da Via Dutra, sentido São Paulo, no município de Itatiaia. De acordo com informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele sofreu uma queda na pista de rolamento, uma carreta que trafegava pelo trecho não conseguiu desviar, atropelando o homem e a motocicleta.

O motorista da carreta relatou que, ao perceber uma manobra brusca de outro caminhão à sua frente, tentou desviar mudando para a faixa da esquerda. No entanto, ao avistar o que inicialmente julgou ser um pedaço de sucata e uma lona na pista, não conseguiu evitar o impacto. Quando parou no acostamento para verificar a situação, constatou que havia atropelado uma motocicleta e que o corpo do condutor estava sob as rodas do veículo.

O caminhoneiro entrou em estado de choque e precisou ser atendido pela equipe de resgate da CCR, que o encaminhou ao Hospital Municipal de Itatiaia para receber atendimento médico. Após se recuperar parcialmente, ele relatou os detalhes do acidente às autoridades.

Durante o atendimento no local, foi verificado que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A PRF elaborou o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) e acionou a Perícia da Polícia Civil para realizar os procedimentos necessários. O registro foi feito na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia.