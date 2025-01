Um adolescente de 17 anos, com 48 passagens pela polícia, foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (dia 29), após invadir e furtar um bar em Três Rios. O menor foi localizado em um posto de combustíveis na BR-040. Entre os ítens furtados do estabelecimento, estão um pote de moedas e uma garrafa de bebida alcoólica. O bar fica no bairro Hermogênio Silva

Segundo a Polícia Militar, ao ser abordado, o jovem confessou o furto. No entanto, ele precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido a um corte profundo que sofreu durante a invasão ao pequeno comércio. Posteriormente, o menor foi transferido para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, na mesma cidade, onde deve passar por uma cirurgia.

Ainda de acordo com informações da PM, o adolescente havia saído do Degase no mesmo dia em que cometeu o crime.

Foto: Divulgação