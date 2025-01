O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) emitiu nesta quarta-feira (dia 29) um Boletim Especial que indica grandes acumulados de chuvas para as próximas 24h em todo o estado, além de impactos hidrológicos significativos em cinco regiões fluminenses. Segundo o documento, os municípios de Resende e Angra dos Reis devem esperar chuvas mais intensas, com cerca de 100 mm durante todo o dia de hoje.

“Nossos técnicos do Sistema de Alerta de Cheias do Inea estão a postos, monitorando em tempo real a evolução das chuvas, e consequentemente, os prováveis impactos em nossos rios. Importante frisar que todas as informações são enviadas de forma imediata tanto para o nosso site, quanto para as Defesas Civis Municipais, contribuindo para a agilidade das respostas aos eventos extremos”, pontuou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Maiores acumulados de chuvas também são esperados em Itatiaia, Porto Real, Barra Mansa e Rio Claro, onde é esperado que chova 75 mm ao longo desta quarta-feira. Devido às fortes chuvas, é previsto que haja impacto hidrológico muito alto nos municípios de Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa , Rio Claro, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

“Quando temos esse tipo de previsão, principalmente com altos impactos hidrológicos, redobramos a atenção e intensificamos o acompanhamento da segurança hídrica do estado, em especial os rios: Piabanha, Botas, Mambucaba, Quintandinha, Bengala, Itabapoana, São Pedro e Acari. Dessa forma, conseguimos atuar preventivamente, minimizando as consequências das inundações”, disse o diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do Inea, Cauê Bielschowsky.

O Sistema de Alerta de Cheias permanece monitorando 24 horas por dia. O Inea segue acompanhando a segurança hídrica no estado visando melhorar o alerta precoce e a previsão de chuvas. Todos os registros de chuvas, níveis das nossas estações hidrometeorológicas e alertas estão disponíveis no site do Alerta de Cheias: alertadecheias.inea.rj.gov.br/mapa.php

Foto: Divulgação