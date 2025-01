A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (dia 29), um idoso de 68 anos no bairro Vale Verde. Com ele havia três bolsas de viagem com 63 tabletes de maconha, sete pedras grandes contendo cocaína, quatro porta-carregadores, duas balanças digitais, mil pinos vazios e outros materiais para embalar entorpecentes para a venda.

Os agentes chegaram até o homem, que é morador do bairro Vila Brasília, após receber denúncias de que traficantes do Rio estavam no bairro para reforçar a venda de drogas para a facção criminosa dominante na área.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante confirmada.

Foto: Polícia Militar