Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (dia 30) após tentar furtar diversos itens de uma drogaria localizada no bairro Aterrado, em Volta Redonda. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito invadiu o estabelecimento ao pular o muro e se esconder no almoxarifado, onde foi encontrado com uma variedade de objetos furtados.

Entre os itens apreendidos estavam ferramentas de pedreiro e de pintura, incluindo uma lixadeira elétrica, um motor pequeno, uma bolsa com nove pincéis médios, uma desempenadeira, uma colher de pedreiro, três rolos de pintura, nove espátulas, duas fitas adesivas, um celular, uma cavadeira e uma barra de ferro. A polícia estima que o valor total dos produtos furtados seja cerca de R$ 800.

O criminoso, que possui seis passagens anteriores pela polícia, foi detido no local e levado para a 93ª DP (Volta Redonda). Ele será indiciado por furto qualificado e aguarda as próximas providências legais.

Outro caso

Esse é mais um caso envolvendo furto a estabelecimento comercial no bairro Aterrado nesta semana. Na última terça-feira (dia 28), imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu uma sorveteria na Avenida Paulo de Frontin, no mesmo bairro, por volta da 1h da madrugada. Nas imagens, o suspeito aparece chegando de bicicleta, parando em frente ao local e utilizando um objeto retirado de uma sacola preta para abrir a porta de vidro do estabelecimento. Já dentro da sorveteria, ele usa a lanterna do celular para vasculhar o caixa, de onde leva uma quantia em dinheiro, fugindo em seguida.

Foto: Divulgação/Polícia Militar