Um corpo foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, na manhã desta sexta-feira (dia 31), próximo à Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado, em Volta Redonda. A remoção foi realizada pelas equipes de resgate dos Bombeiros, e, após o reconhecimento pelas impressões digitais, a identidade do cadáver foi confirmada. Trata-se de Diogo Gomes, de 30 anos, que estava desaparecido desde a noite de terça-feira (dia 28).

Diogo havia caído em um córrego próximo à sua residência, no bairro Retiro, e foi arrastado pelas águas. O córrego deságua no Rio Paraíba do Sul, o que levou os Bombeiros a intensificarem as buscas nas águas do rio.

Desde o desaparecimento, amigos e familiares se mobilizaram nas redes sociais em busca de informações. A mãe de Diogo também fez apelos públicos, pedindo ajuda para encontrar o filho e compartilhando fotos dele, na esperança de obter pistas sobre seu paradeiro.

Apesar dos esforços das equipes de resgate, que utilizaram cães farejadores e equipamentos especializados, o resgate teve um desfecho triste, com a confirmação da morte do rapaz. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

Foto: Reprodução