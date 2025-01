Agentes da 89ª DP (Resende) prenderam, na quinta-feira (dia 30), um homem de 22 anos acusado de receptação de peças de veículos roubados. A prisão foi realizada durante uma operação no Morro do Cruzeiro, coordenada pelo delegado titular Michel Floroschk, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra diversos investigados pela unidade.

Durante a ação, os policiais civis realizaram a abordagem a uma residência localizada na Rua Projetada II. Ao adentrar o imóvel, encontraram uma motocicleta parcialmente desmontada, com sinais de adulteração no número do chassi e do motor, indícios de que as peças pertenciam a um veículo roubado.

No local, estava o suspeito que, ao ser questionado sobre o conteúdo encontrado, admitiu ter desmontado e se apropriado das peças da motocicleta, configurando o crime de receptação.

Diante da confissão e dos materiais apreendidos, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido até a 89ª DP. Na delegacia, a prisão em flagrante foi ratificada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação