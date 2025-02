A Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (dia 31), um jovem de 18 anos suspeito de atuar como olheiro do tráfico de drogas no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. A ação foi conduzida pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM, que recebeu informações sobre a presença de indivíduos armados em uma área de mata próxima à RJ-155.

No local indicado, dominado pela facção criminosa TCP, os agentes localizaram o rapaz em atitude suspeita. Durante a abordagem, ele portava um rádio comunicador Baofeng, que, segundo a polícia, era utilizado para informar a movimentação das viaturas na região.

Questionado, o elemento admitiu que trabalhava como “radinho” para uma facção criminosa e que recebia R$ 100 por dia pelo serviço.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 90ª DP, onde foi autuado pelo artigo 37 da Lei 11.343/06, que trata da colaboração com o tráfico de drogas. Caso seja condenado, a pena prevista varia de dois a seis anos de prisão. O jovem permaneceu preso após apreciação da autoridade policial.