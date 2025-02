A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (dia 1º), um jovem de 21 anos que portava um revólver calibre 38 na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A ação foi realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM, que patrulhava a região quando foi acionado por populares para averiguar uma denúncia de som alto e de indivíduos armados no local, conhecido pelo tráfico de drogas.

Ao chegar à comunidade, os policiais avistaram dois homens. Um deles, ao perceber a presença da equipe, tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem, foi encontrado com ele um revólver calibre 38, com seis munições intactas, aparentemente com numeração raspada, além de um celular Motorola.

Identificado como um jovem de 21 anos, ele admitiu ser o dono da arma e afirmou integrar a facção criminosa TCP, conforme o registro policial. O outro abordado não portava nada ilícito e foi liberado após verificação na delegacia.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à 90ª DP, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A pena prevista para esse crime varia de três a seis anos de reclusão. O jovem permaneceu preso após a apreciação da autoridade policial.