A Policia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (dia 1), um homem que transportava cerca de 2,3 toneladas de maconha e uma pequena quantidade de cocaína que serviria como amostra, de São Paulo para o Rio de Janeiro.

A ação dos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas e de Macaé, que contou com o apoio da PRF, ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, na região Sul Fluminense. A barreira policial foi montada com o objetivo de previnir e reprimir o tráfico de drogas e armas com destino ao Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização – que contou com o auxílio de cães farejadores da DRE -, os policiais suspeitaram de dois caminhões e, após abordagem, constataram a presença da droga em um dos veículos e conduziram três homens à Superintendência Regional da PF no Rio. Os conduzidos foram ouvidos em sede policial e o motorista responsável pela carga – natural e residente em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense – foi preso em flagrante.

A farta quantidade de entorpecente – oculta no baú do caminhão – tinha como destino o estado do Rio de Janeiro e, de acordo com as apurações preliminares, parte da carga seria entregue no Complexo do Alemão e parte distribuída em três cidades do Norte Fluminense: Conceição de Macabu, Macaé e Campos dos Goytacazes.

Após a formalização da prisão, as drogas e o veículo foram apreendidos*, e o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Foto: Divulgação