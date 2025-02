Morreu na sexta-feira (dia 31), Romero Marques de Freitas, recém-empossado vice-prefeito de Paracambi. O político estava internado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, onde lutava contra um câncer.

Romero, conhecido popularmente como “Romero do Hospital”, começou sua trajetória política como vereador em 2016, quando foi eleito com grande apoio popular. Sua atuação sempre foi voltada para a melhoria das condições de saúde e bem-estar da população de Paracambi. Em 2025, assumiu o cargo de vice-prefeito.

Luto oficial

Em uma nota oficial, a Prefeitura de Paracambi lamentou profundamente a perda e decretou luto oficial de sete dias. “Romero foi um exemplo de servidor público, com um compromisso inabalável com o desenvolvimento de nossa cidade e a assistência à população”, afirmou a administração municipal. A nota ainda destacou a integridade de Romero como ser humano, mencionando sua incansável dedicação à comunidade. O prefeito Andrezinho Ceciliano (PT), que trabalhou ao lado de Romero, também expressou pesar pela perda de seu vice, lembrando a importância do trabalho conjunto que vinham desenvolvendo para o município.

Despedida

O velório de Romero Marques de Freitas será realizado neste domingo (dia 2), no Clube Municipal Cassino de Paracambi, das 7h às 15h. O cortejo fúnebre seguirá para o Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição, com o sepultamento reservado à família, às 16h.

A cerimônia será aberta ao público, mas a família solicitou respeito durante o evento, proibindo o uso de celulares e câmeras fotográficas. A Guarda Municipal estará presente para organizar o fluxo de pessoas e garantir o respeito à cerimônia.

