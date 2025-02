No topo da classificação do Campeonato Carioca, o Volta Redonda iniciou a venda de ingressos para o jogo diante do Maricá, válido pela 8ª rodada do estadual. As equipes entram em campo na próxima quinta-feira (dia 6), às 20h, no Raulino de Oliveira.

As entradas custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), para arquibancada e cadeiras. O torcedor poderá adquirir as entradas de forma online através do site www.ticketvrx.com.br/volta-redonda.

A venda física dos ingressos teve início nesta segunda-feira (3), nos pontos de venda antecipada espalhados pela cidade de Volta Redonda.

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

⁠Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

⁠Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias do Raulino na quinta-feira (6), a partir das 17h30 até o intervalo do jogo.

Setor Azul: Volta Redonda

⁠Setor Laranja: Maricá

As gratuidades deverão ser retiradas diretamente na roleta do Raulino de Oliveira apenas na quinta-feira (6), a partir das 18h, nos setores azul (Volta Redonda) e laranja (Maricá).

O Esquadrão de Aço conta com o apoio do torcedor para continuar na briga pela classificação às semifinais do Campeonato Carioca e com chances de conquistar a Taça Guanabara.

Foto: Divulgação