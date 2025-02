“Há algumas semanas, a Light criou um ritual: das 18h às 23h, temos pelo menos 5 ou 6 quedas de energia. Isso sem chover, sem ventar, nada. Na hora de chegar em casa para o descanso, temos que ficar lidando com isso. É um transtorno”, disse um morador do bairro Vila Rica em um grupo de WhatsApp.

Na noite de terça-feira (dia 4), próximo dali, no Vista Verde, os moradores registraram mais de oito picos de luz. E a situação se repetiu na quarta-feira (dia 5), com ao menos 5 quedas bruscas de energia. “A gente já não sabe mais quando vai faltar luz. Tem dias que cai várias vezes seguidas, sempre à noite. Isso está fora do normal”, reclama uma moradora do bairro.

Situações semelhantes foram registradas em outros bairros da cidade, como Jardim Belvedere, Siderópolis e Laranjal, o que tem aumentado as críticas sobre a qualidade do fornecimento de energia. “Estou evitando até o elevador, com receio de ficar presa devido a uma queda de energia”, afirmou a cuidadora de idosos Vera Lúcia.

Justificativa

Em nota, a Light informou que as oscilações ocorreram devido a “fortes incidências de raios na região”, o que causou uma falha em um equipamento da rede elétrica. No dia 4 de fevereiro, a empresa afirmou ter realizado a substituição do equipamento defeituoso e segue com manutenção preventiva para reforçar a estabilidade do fornecimento.

Apesar da resposta, no mesmo dia, vários picos de energia foram registrados nos bairros Vista Verde, Vila Rica, Jardim Belvedere e Siderópolis. Em grupos de WhatsApp dos bairros, moradores enviaram os diversos protocolos registrados na concessionária. “A verdade é que pouco adianta ter os protocolos, nada é feito para melhorar a situação”, protestou um morador do bairro Vista Verde.

Plano de recuperação judicial

Em junho de 2024, a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Light, aprovado em assembleia geral de credores no dia 29 de maio, com 99,41% de votos favoráveis. O passivo total da companhia supera R$ 11 bilhões.

O grupo é composto pelas empresas Light, Light Serviços de Eletricidade, Light Energia e Lajes Energia, e estava em processo de recuperação judicial desde maio de 2023.

Prefeitos e Light discutem quedas de energia em reunião em Paracambi

Prefeitos do Sul Fluminense se reunirão no próximo dia 15 de fevereiro com executivos da Light para debater soluções para as frequentes interrupções no fornecimento de energia na região. O encontro será realizado em um sítio em Paracambi, de propriedade de André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) e atual secretário especial de Assuntos Federativos.

Ceciliano é apontado como peça-chave para encaminhar uma solução efetiva. “A situação está muito delicada, muito difícil. Ontem (quarta-feira, dia 5), recebi várias ligações de pessoas revoltadas com a queda de energia”, relatou o prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), na manhã de quinta-feira (6).

O chefe do Palácio 17 de Julho admitiu ter feito cobranças ríspidas à equipe da Ouvidoria da Light. “Fui indelicado com a ouvidora, o que não é o meu estilo. De público, quero pedir desculpas”, disse Neto. A expectativa é que o presidente da Light, Alexandre Nogueira Ferreira, participe da reunião.