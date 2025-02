O governo do prefeito Neto (PP) segue demonstrando uma seletividade preocupante na gestão dos recursos públicos. Enquanto os cofres da Prefeitura de Volta Redonda se preparam para receber um novo aporte financeiro com o início do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 e da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), a população continua sentindo o peso das escolhas do Executivo.

A estimativa é de que, apenas com o IPTU e a Cosip, a Prefeitura arrecade cerca de R$ 193 milhões em 2025, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) elaborada pela Secretaria Municipal de Fazenda. No período de 2021 a 2024, o governo municipal arrecadou cerca de R$ 510 milhões somente com o IPTU, o que representa um crescimento de 32,64% na receita.

Em relação à Cosip, a taxa foi criada em 2021, durante o governo Neto, com o objetivo de fornecer iluminação pública em áreas não atendidas. No entanto, o valor arrecadado até 2024 foi de R$ 82,7 milhões, sem que houvesse a devida aplicação dos recursos conforme prometido. O Palácio 17 de Julho ainda não divulgou os valores de 2025, mas os contribuintes já podem se preparar para mais uma cobrança, o que gera grande insatisfação na cidade.

“Eu pago a Cosip desde que foi criada, mas até hoje vejo ruas da cidade mal iluminadas. Como posso acreditar que meu dinheiro está sendo bem investido?” questiona o servidor público federal Leandro Moreira. Ele ainda acrescenta: “A sensação que temos é que a Prefeitura foca apenas nas áreas mais visíveis, com a substituição por lâmpadas de LED, enquanto as comunidades mais afastadas continuam esquecidas.”

Em relação ao IPTU, a reação é igualmente negativa. Renata Lima, residente do Belvedere, diz: “O meu IPTU aumentou 4,83%. Esse aumento chega em um momento difícil para muita gente. A cidade está cheia de buracos, praças e ruas escuras, e os impostos só aumentam. Acho que a Prefeitura deveria ser mais transparente sobre o que está fazendo com esse dinheiro.”

A Cosip, criada pela Lei Municipal 5.793/2021, representa uma receita adicional ao orçamento da Prefeitura, que este ano é estimado em R$ 1,9 bilhão. No entanto, os moradores de Volta Redonda continuam enfrentando problemas sérios com a iluminação pública, com várias ruas e praças ainda sem a devida iluminação, inclusive em áreas comerciais. Para agravar a situação, os cidadãos terão que arcar com um aumento de 8% na tarifa de energia elétrica devido à taxa, enquanto a promessa de melhorias permanece sem resposta.

Condições de pagamento da Cosip

O prefeito Neto editou o Decreto 18915/24, estabelecendo os prazos para o pagamento da Cosip em 2025. Os contribuintes terão duas opções de pagamento: cota única, com 8% de desconto, com vencimento em 10 de março, e parcelamento em até seis vezes, com a primeira parcela vencendo também em 10 de março.

A taxa tem sido vista como um peso adicional nas despesas das famílias, já que, além de não cumprir com a promessa de melhorar a iluminação pública, ela ainda gera juros de mora em caso de atraso. Caso o pagamento seja feito com atraso superior a 30 dias, a multa pode chegar a 10%.

Carnês do IPTU 2025

Os carnês do IPTU 2025 já estão disponíveis no site da Prefeitura, com vencimento da primeira cota única em 10 de março, para quem optar pelo pagamento à vista com o desconto de 8%. Neste ano, uma novidade: será possível realizar o pagamento via PIX, uma alternativa mais ágil e moderna para os contribuintes.

Quem preferir parcelar o IPTU poderá dividir o pagamento em seis parcelas, com vencimentos escalonados de 10 de março a 11 de agosto.

A Prefeitura também oferece alternativas para quem não tem acesso à internet. No Palácio 17 de Julho, os cidadãos podem imprimir seus carnês no local, das 8h às 17h30, ou utilizar os totens disponíveis para gerar os boletos. Para quem mora em áreas mais distantes, como o bairro Retiro, a Subprefeitura oferece atendimento e acesso à internet para impressão dos carnês.

A promessa de melhorias

O prefeito Neto destaca que os recursos arrecadados com o IPTU são essenciais para o financiamento de melhorias nas áreas de saúde, educação e segurança da cidade.

“Os recursos do IPTU são fundamentais para investirmos em melhorias para a cidade, que vão refletir na qualidade de vida da população, seja na Saúde, Educação, Segurança e muito mais. O cidadão fica em dia com o município e a cidade recebe melhorias para todo mundo”, frisa Neto.

No entanto, o aumento na arrecadação parece não ser acompanhado de resultados efetivos, como demonstrado pela situação da iluminação pública e outros problemas de infraestrutura que a cidade ainda enfrenta.

